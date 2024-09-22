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Samsun'da Kaçak Alkol Operasyonu: 2 Bin 40 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'da Kaçak Alkol Operasyonu: 2 Bin 40 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi
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Samsun'un Atakum ilçesinde polisin durdurduğu kamyonda 2 bin 40 litre etil alkol ele geçirildi. Kamyon şoförü gözaltına alındı, olayla ilgili inceleme sürüyor.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu kamyonda yapılan aramada, 2 bin 40 litre etil alkol ele geçirildi. Kamyon şoförü R.A. (32), gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol üretimi ve ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramalarda, 2 bin 40 litre etil alkol ele geçirildi. Kamyon şoförü R.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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