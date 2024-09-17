Samsun'da Kaçak Alkol Operasyonu: 120 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 120 litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını tehdit eden ve devleti zarara uğratacak şekilde kaçak alkol üretimi ile ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Polis, ilçede düzenlenen operasyonda, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 120 litre etil alkol ele geçirildi.

Ekipler, şüpheli K.A'yı (45) gözaltına aldı.