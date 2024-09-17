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Samsun'da Kaçak Alkol Operasyonu: 1 Gözaltı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda bin litre etil alkol ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı. Operasyon, haksız kazanç elde etmeye çalışanlara yönelik gerçekleştirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda bin litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haksız kazanç elde etmek amacıyla vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ve devleti zarara uğratacak şekilde piyasaya kaçak ve sahte alkol sürmeye çalışan kişilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu çerçevede düzenledikleri operasyonda takibe alınan bir panelvan aracı İlkadım ilçesinde durdurdu.

Araçta aramaya yapan ekipler, bin litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan M.Y. (42), emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Kaçakçılık Operasyon Güvenlik 3-sayfa Ekonomi İlkadım samsun Güncel Hukuk Suç

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