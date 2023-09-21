Samsun'da kaçak akaryakıt operasyonu görüntüleri paylaşıldı

Samsun Emniyet Müdürlüğü, 7 şüphelinin gözaltına alındığı kaçak akaryakıt operasyonunun görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, yapılan baskınlar ve ele geçirilen akaryakıtla ilgili işlemler yer alıyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü, 7 şüphelinin gözaltına alındığı kaçak akaryakıt operasyonunun görüntülerini paylaştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Foto Film Şubesi ekiplerince çekilen ve basınla paylaşılan görüntülerde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin tespit edilen adreslere gerçekleştirdikleri baskın, yapılan aramalar ve ele geçirilen akaryakıtla ilgili işlemler yer alıyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında dün, Tekkeköy, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmış, 90 bin 578 litre karışımlı akaryakıt, pompa ve telsiz ele geçirilmişti.