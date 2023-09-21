Samsun'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 7 Gözaltı

Samsun'da düzenlenen operasyonda 90 bin 578 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ve 7 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen ve 7 kişinin gözaltına alındığı, 90 bin 578 litre kaçak akaryakıtın ele geçtiği operasyonunda soruşturma devam ediyor.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na muhalefet (akaryakıt kaçakçılığı) suçları kapsamında yürütülen planlı çalışma ve 9 ay süren takip ve çalışmalar neticesinde

dün sabah Atakum, İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde 5 ikamet ve 8 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 90 bin 578 litre karışımlı akaryakıt, 1 adet karışımlı akaryakıtı aktarmaya yarayan pompa ve 1 adet telsiz ele geçirildi. 7 kişinin gözaltına alındığı operasyonla ilgili çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - SAMSUN