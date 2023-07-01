Samsun'da Kabotaj Bayramı etkinliği düzenlendi

Samsun'da, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Samsun Bölge Liman Başkanlığı tarafından Büyükşehir Belediyesi Samsunum 1 Gemisi'nde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Samsunum 1 Gemisi ile Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığı, Samsun Bölge Liman Başkanlığı, Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi ve Samsun Gümrükler Muhafaza Müdürlüğüne ait tekneler denize açıldı.

Samsun Vali Vekili Şevket Cinbir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk ve Samsun Bölge Liman Başkanı Muhammet Özçelik, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Cinbir, burada yaptığı konuşmada, Kabotaj Bayramı'nın son derece önemli olduğuna işaret ederek, "Kendi kara sularımızda, kendi limanlarımız arasındaki denizcilik faaliyetlerinin, deniz işletmelerinin devletimizin kontrolü altında yapılması esastır. Bu, bizim aynı zamanda egemenliğimizin bir gereğidir, egemenlik haklarımızın sonucudur. Bunun bir kanunla ifade edilmiş olması da önemli. Zaten millet olarak dünyayı paylaşmayı bilen, dünyadaki zenginliklerin bütün insanlığın hizmetinde olduğu anlayışında olan bir milletiz." dedi.

Türkiye'nin binlerce yıllık geçmişe sahip devlet geleneği bulunduğunu vurgulayan Cinbir, şöyle konuştu:

"Binlerce yıllık devlet geleneğimizden aldığımız güçle, yine aziz ecdadımızın bize yüklediği sorumlulukların farkında olarak geleceğimizi inşa etmeye çalışıyoruz. Biliyoruz ki geçmişten devraldığımız sorumluluklarımız var, yerine getirilmeyi bekliyor. Yine hedeflerimiz var. Büyük Önder Atatürk'ün ifade ettiği gibi, muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefini gerçekleştirme gibi bir çabamız var millet olarak. Bunu yaparken bu hedeflerimizi gerçekleştirebilmek için çok çalışmak gerektiğinin farkındayız."