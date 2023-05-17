Üye Girişi
Haberi Paylaş
Samsun'da kablo hırsızlığı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Samsun'da kablo hırsızlığı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Güncel Haberler

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Türk Telekom'a ait kabloların kesildiği ihbarı üzerine yapılan operasyonda 3 kişi suçüstü yakalandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kablo hırsızlığı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Albak Mahallesi'nde, vatandaşların Türk Telekom'a ait kabloların kesildiği ihbarı üzerine, A.A, A.A. ve R.A, İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun Seçim Sonuçları
Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2019
Samsun Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Güncel

Türk Telekom Salıpazarı Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title