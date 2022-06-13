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Samsun'da jandarmadan şehitlik ve huzur evine ziyaret

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da jandarmadan şehitlik ve huzur evine ziyaret

Samsun Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki personelle şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Samsun Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla beraberindeki personelle şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Jandarma Teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kıranköy ve Asri Mezarlığındaki şehitlik anıtında tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından şehitler için dua edildi.

Ersever ve jandarma mensupları ile CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İl Emniyet Müdür Vekili Tolga Bostancı, daha sonra şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Etkinlikler kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi'ni ziyaret eden Ersever, eşi Deniz Ersever ile jandarma personeli, sohbet ettikleri huzurevi sakinlerine çiçek takdim etti.

Çeşitli şubelerde görevli jandarma araçlarından oluşturulan kortej de merkez Atakum ve İlkadım ilçelerinde siren çalarak tur attı.

AA / Recep Bilek - Güncel

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