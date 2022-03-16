Samsun'da jandarmadan cezaevi personeline trafik güvenliği eğitimi - Haberler

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Samsun'da jandarmadan cezaevi personeline trafik güvenliği eğitimi

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da jandarmadan cezaevi personeline trafik güvenliği eğitimi

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Jandarma Trafik Timleri, ring aracı şoförleri ile cezaevi infaz koruma memurlarına trafik güvenliği eğitim verdi.

SAMSUN (AA) - Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Jandarma Trafik Timleri, ring aracı şoförleri ile cezaevi infaz koruma memurlarına trafik güvenliği eğitim verdi.

Trafik Şubesi ekipleri, Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Trafik Güvenliği Eylem Planı hedefleri doğrultusunda, Jandarma Genel Komutanlığı personelinin müşterek görev yaptığı kurum ve kuruluşlara araçların karıştığı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı olası can kaybı ve yaralanmaların azaltılması, önlenmesi amacıyla eğitimlere devam ediyor.

Samsun'daki İlkadım, Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü kapalı cezaevlerinde görevli cezaevi infaz koruma memurları ile hükümlü, tutuklu sevk ve nakillerinde kullanılan ring araçlarının şoförlerine trafik güvenliği eğitimi verildi.

Teorik ve uygulamalı eğitimde ileri sürüş teknikleri, defansif sürüş teknikleri, geçme kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yasal hız limitlerine uyulması, kavşaklarda geçiş hakkının kullanılması, seyir esnasında cep telefonu ile görüşme yapılmaması, tehlike esnasında tepki ve fren mesafesi konuları anlatıldı.

AA / Recep Bilek - Güncel

Jandarma, Cezaevi, Samsun, İnfaz, Güncel, Haberler

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