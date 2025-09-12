Samsun'da Jandarmadan Bandrolsüz Tütün Operasyonu

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde jandarma ekiplerince bandrolsüz tütün ürünleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında E.Ş'nin (34) iş yerine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada 7 kilo 100 gram nargile tütünü, 4 bin 955 doldurulmuş makaron ve 55 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.