Samsun'da Jandarma Operasyonu: Çok Sayıda Suçlu Yakalandı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda birçok suçlu yakalanırken, uyuşturucu madde ele geçirildi ve trafik denetimleri yapıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-11 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çok sayıda suçlu yakalanırken, birçok uyuşturucu madde ele geçirildi. Kurallara uymayan 87 araç ise trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü, TEM Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 1-11 Eylül tarihleri içerisinde uygulama ve denetimler gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde GBT kontrolleri ile operasyonel çalışmalar sonucu toplam 149 aranan şahıs yakalandı. 1 kayıp çocuk bulundu. Yapılan asayiş ve trafik kontrollerinde 433 araç ve sürücüsüne işlem yapıldı. 87 araç trafikten men edildi. Ayrıca eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 276 kişiye trafik eğitimi verildi. Yapılan diğer çalışmalar sonucunda 6 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet tabanca fişeği, 7 adet av tüfeği, 3 bin 762 gram kubar esrar, 53 adet sentetik ecza (gerica-lyrca hap), 39 gram metamfetamin, 8 adet ecstasy hap, 218 kök keneviri, 600 dal boş makaron, 7 bin 320 dal dolu makaron, 2 adet sürücü belgesi, 3 adet gümrük kaçağı telefon, 376 adet elektronik sigara 53 paket gümrük kaçağı sigara 2 bin 511 litre sahte çamaşır yumuşatıcısı, 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü çalışmaları

Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan GBT kontrolleri neticesinde aranması bulunan 146 şüpheli şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edildi. 6 tabanca, 11 tabanca fişeği, 7 av tüfeği ele geçirildi, 1 kayıp çocuk bulundu.

KOM Şube Müdürlüğü çalışmaları

1- 11 Eylül tarihleri arasında toplam 23 olay meydana geldi. Bu olaylarda 24 şahıs yakalandı. Meydana gelen olaylarda 3 bin 762 gram kubar esrar, 218 kök kenevir bitkisi, 39 gram metamfetamin, 53 adet sentetik ecza hap, 8 adet extacy hap, 2 adet sahte sürücü belgesi, 3 adet gümrük kaçağı telefon, 376 adet elektronik sigara, 7 bin 320 adet doldurulmuş makaron, 600 dal boş makaron, 53 paket gümrük kaçağı sigara, 2.511 litre sahte çamaşır yumuşatıcısı, 5 litre etil alkol ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmaları

Meydana gelen 3 olay sonucunda yapılan GBT ve YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) sorgulamaları neticesinde 2 şahıs hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem yapıldı. 1 şahıs hakkında DEAŞ silahlı terör örgütünü propagandası yapmak ve terör örgütüne üye olma suçundan işlem başlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışmaları

Meydana gelen toplam 9 ayrı olay kapsamında; 9 müşteki-mağdur ve 7 şüpheli tespit edildi. Ayrıca 2 faili meçhul olay şüphelilerinin tespitine yönelik çalışmalar devam ediyor.

433 araç sürücüne ceza

Trafik Jandarması ekiplerince 433 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı 786 bin 53 TL cezai işlem uygulandı. 9 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu. 87 araç trafikten men edilmiştir. 47 araç sürücü ve yolculara "Emniyet Kemeri Takmamak" maddesinden, 15 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 33 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 74 araca "Muayene Yapılmamış bir aracın trafiğe çıkarılması" maddesinden, 18 araca "Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını Yaptırmamak" maddesinden, 10 sürücüye "Alkol veya Uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmak" maddesinden, 236 araç sürücüsüne ise diğer maddelerden cezai işlem uygulandı. Ayrıca yapılan eğitim faaliyetleri kapsamında araç sürücüleri ve yayaların trafik kurallarına uymalarının sağlanması, trafik kuralları konusunda bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla araç sürücüsü ve yolcuları olmak üzere 276 kişiye trafik eğitimi verildi. - SAMSUN