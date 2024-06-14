Samsun'da Jandarma Öğrencilere Karne Hediyesi Verdi

Samsun'da Havza İlçe Jandarma Komutanlığı Havza Trafik Jandarma ekipleri tarafından öğrencilere bilgilendirme yapıldı ve karne hediyesi verildi.

Jandarma ekipleri, Aslançayırı İlkokulu'nu ziyaret ederek, öğrencilerin karne sevinçlerine ortak oldu.

Jandarma ekibi tarafından karne dağıtımı öncesi öğrencilere genel trafik kuralları ve güvenli bisiklet kullanımı hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirmenin ardından jandarma personeli tarafından öğrencilere iyi tatiller dilenerek karneleri dağıtıldı. Ayrıca çocuklara çeşitli hediyeler verildi.