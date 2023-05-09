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Samsun'da jandarma kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi verdi

Samsun'da jandarma kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi verdi

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Samsun'da jandarma trafik timlerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Samsun'da jandarma trafik timlerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı envanterine verilen Mobil Trafik Eğitim Aracı, 5-12 yaş grubu öğrencilere yönelik trafik eğitimlerine başladı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, kırsaldaki 28 okulda 2 bin 129 öğrenciye trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamları, yaya ve sürücülerin uyması gerekenler ile okul taşıtında uyulması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Okulların önüne kurulan trafik eğitim parkurunda akülü araçlarla uygulamalı eğitim de veren ekipler, öğrencilere trafik dedektifleri boyama kitapları hediye etti.

Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla eğitimlere aralıksız devam edileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

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