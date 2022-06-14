Samsun'da jandarma kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi verdi - Haberler

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Samsun'da jandarma kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi verdi

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da jandarma kırsalda yaşayan öğrencilere trafik eğitimi verdi

Samsun'da jandarma trafik timlerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Samsun'da jandarma trafik timlerince öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Ladik 80. Yıl İlkokulu öğrencileri, eğitim programı kapsamında İlkadım Belediyesi Trafik Eğitim Parkuru'na getirildi.

Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı trafik timleri, öğrencilere trafik kurallarının önemi, trafik işaret levhalarının anlamları, yaya ve sürücülerin uyması gerekenlar ile okul taşıtında uyulması gereken kurallar konusunda bilgi verdi.

Öğrencilere trafik eğitim parkurunda akülü araçlarla uygulamalı eğitim veren ekipler, trafik dedektifleri boyama kitapları da hediye etti.

AA / Recep Bilek - Güncel

İlkadım Belediyesi Jandarma Samsun Ladik Güncel Haberler

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