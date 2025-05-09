Samsun'da Jandarma Kırsal Okullarda Trafik Eğitimi Verdi

Samsun Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri, "Bir Kural Bir Ömür" mottosu ile kırsal mahalle okullarında trafik eğitimi verdi.

Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, Jandarma Trafik Şubesi, Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ile jandarma köpek timinin katılımıyla, Atakum İlkokulu ve Atakum Ortaokulunda program düzenlendi.

Mobil Trafik Eğitim Timi koordinesinde trafik eğitim parkuru kurularak 1037 öğrenciye uygulamalı ve teorik trafik eğitimler verildi.

"Bir Kural Bir Ömür" mottosuyla verilen eğitimin sonunda öğrencilere, hikaye ve boyama kitapları hediye edildi.