Samsun'da jandarma yeni yılda 205 aranan kişiyi yakaladı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı, yeni yılın ilk 15 gününde düzenlediği operasyonlarla çeşitli suçlardan aranan 205 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 125'inin kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Operasyonlarda bulunan ve kayıp olarak aranan 7 kişi de ailelerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
