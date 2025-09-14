Haberler

Samsun'da İzinsiz Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı


Alaçam ilçesinde izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 6 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.

Samsun'un Alaçam ilçesinde izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 6 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

H.Ş'ye (59) ait arazide izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli, kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
