Samsun'da İzinsiz Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı
Alaçam ilçesinde izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 6 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.
Samsun'un Alaçam ilçesinde izinsiz kazı yaptığı iddia edilen 6 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
H.Ş'ye (59) ait arazide izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli, kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.
Kazıda kullanılan malzemelere el konuldu, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel