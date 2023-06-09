Samsun'da İşyerinin Önünde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde bulunan ikinci el eşya satan işyerinin önünde motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğrayan Şeref A. ağır yaralandı. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Samsun'da işyerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da işyerinin önünde motosikletten ateş açılması sonucu silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi Mesut Birinci Caddesi'nde bulunan ikinci el eşya satan işyerinin önünde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafalarında kask bulunan motosikletli 2 kişi işyerinin önünde bulunan Şeref A.'ya tabancayla ateş açarak yaralayıp kaçtılar. Ambulanla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şeref A. ameliyata alındı. Şeref A.'nın hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi. Polis kaçan kimliği belirsiz silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla soruşturma devam ediyor.