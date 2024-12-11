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Samsun'da İstitan Duvarına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Samsun'da İstitan Duvarına Çarpan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halindeki otomobil, istinat duvarına çarpmasının ardından devrildi. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Seyit A. (22) yönetimindeki 55 AKU 251 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Yakıntaş Mahallesi Kazan Dere mevkisinde istinat duvarına çarptıktan sonra devrildi.

Kazada aracın motoru yerinden çıkarak hendeğe düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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