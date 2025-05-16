Samsun'da İstinat Duvarından Düşen Cipte 2 Kişi Yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde geri manevra yapan cip istinat duvarından düşerek askıda kaldı. Sürücü Elçin A. ve yanındaki Mualla D. yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde istinat duvarından düşen cipteki 2 kişi yaralandı.
Elçin A'nın (59) kullandığı 55 AK 107 plakalı cip, Fevzi Çakmak Mahallesi Akdeniz Caddesi'nde geri manevra yaptığı sırada 55 AGM 379 plakalı otomobile çarparak kontrolden çıktı.
Yolun karşısına geçen cip, istinat duvarından düşerek askıda kaldı.
Aracın sürücüsü ile yanında bulunan Mualla D. (77) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel