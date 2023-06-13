Samsun'da İstinat Duvarı Yıkıldı: 5 Araç ve Tekne Hasar Gördü

Samsun'da aşırı yağış nedeniyle iki apartman arasındaki istinat duvarı yıkıldı. Duvarın altında park halinde bulunan 5 araç ile bir tekne hasar gördü.

Samsun'da iki apartman arasındaki istinat duvarının aşırı yağış nedeniyle yıkılması sonucu oluşan boşluğa düşen 5 araç ile teknede hasar meydana geldi.

Kent merkezinde gece gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle sel ve taşkınlar oluştu.

Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi 650. Sokak'ta iki apartman arasındaki istinat duvarı da aşırı yağış nedeniyle yıkıldı.

Duvarın üst bölümünde park halinde bulunan 5 araç ile bir tekne, duvarın yıkılmasıyla oluşan boşluğa düştü. Zarar gören araçlar ve tekne, vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.