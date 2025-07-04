Samsun'da İstinat Duvarı Çöktü, 4 Araç Hasar Gördü

Samsun'da İstinat Duvarı Çöktü, 4 Araç Hasar Gördü
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Samsun'un Atakum ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir sitenin otoparkındaki istinat duvarı çöktü. Olayda 4 araçta hasar meydana geldi. Bölgeye acil ekipler sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu 4 araçta hasar oluştu.

Gece saatlerinde sağanağın etkili olduğu kentte, Alanlı Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında bulunan istinat duvarı çöktü.

Çökmenin etkisiyle 3 araç duvarın altında kaldı, 1 araç ise oluşan boşluğa düşüp zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye polis, zabıta, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, araçları vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartmak için çalışma başlattı.???????

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Güncel
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