Samsun'da İstinat Duvarı Çökme Tehlikesi Nedeniyle Cadde Kapandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde istinat duvarında çökme riski nedeniyle bir cadde araç trafiğine kapatıldı. Olası göçük riskine karşı güvenlik önlemleri alınırken, belediye ekipleri çalışma başlattı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde, istinat duvarında çökme tehlikesi nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı. Olası göçük riskine karşı bölgede güvenlik önlemi alındı.

Kılıçdede Mahallesi İstiklal Caddesi 56'lar mevkisindeki inşaat sahasında istinat duvarında çökme riski tespit edilince durum polis, belediye ve AFAD ekiplerine bildirildi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede inceleme yapıp olası tehlikeye karşı caddeyi araç trafiğine kapattı. Ekipler, güvenlik şeridi çekip vatandaşların bölgeye yaklaşmasını engelledi. Belediye ekipleri, duvarın bulunduğu alanda riskin ortadan kaldırılması için çalışma başlattı. Yetkililer, önlemlerin tamamlanmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
