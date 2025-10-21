Samsun'da İstinat Duvarı Çökme Tehlikesi Nedeniyle Cadde Kapandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde istinat duvarında çökme riski nedeniyle bir cadde araç trafiğine kapatıldı. Olası göçük riskine karşı güvenlik önlemleri alınırken, belediye ekipleri çalışma başlattı.
Kılıçdede Mahallesi İstiklal Caddesi 56'lar mevkisindeki inşaat sahasında istinat duvarında çökme riski tespit edilince durum polis, belediye ve AFAD ekiplerine bildirildi. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede inceleme yapıp olası tehlikeye karşı caddeyi araç trafiğine kapattı. Ekipler, güvenlik şeridi çekip vatandaşların bölgeye yaklaşmasını engelledi. Belediye ekipleri, duvarın bulunduğu alanda riskin ortadan kaldırılması için çalışma başlattı. Yetkililer, önlemlerin tamamlanmasının ardından yolun yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi.