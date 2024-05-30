Samsun'da İstanbul'un Fethi Programı Düzenlendi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi. Programda saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, Kur'an tilaveti, ney dinletisi, mehter gösterisi ve kermes etkinliği yer aldı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, İstanbul'un fethinin 571. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.
Tekkeköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an tilaveti gerçekleştirildi.
Ney dinletisi ve mehter gösterisinin ardından kermes düzenlendi.