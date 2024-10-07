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Samsun'da İsrail'in saldırıları protesto edildi

Samsun'da İsrail'in saldırıları protesto edildi
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AK Parti Samsun İl Başkanlığınca "7 Ekim Gazze'ye Destek İsrail'i Tel'in" basın açıklaması yapıldı.

Ak Parti Samsun İl Başkanlığınca "7 Ekim Gazze'ye Destek İsrail'i Tel'in" basın açıklaması yapıldı.

Saathane Meydanı'nda toplanan partililer, ellerindeki dövizlerle sloganlar atarak İsrail'in bir yıldır Gazze'de sürdürdüğü saldırıları protesto etti.

Daha sonra grup adına açıklama yapan AK Parti Samsun İl Başkanvekili Haluk Bülbül, İsrail'in hastane, ibadethane, okul dinlemeden bir yıldır Filistinlileri katlettiğini söyledi.

Bülbül, İsrail'in işlediği soykırım suçunun üzerini örtmek için de 7 Ekim'i bahane ettiğini ifade ederek, "Bir gerçeğin altını çizmek istiyoruz: 7 Ekim'i, meselenin sanki sıfır noktasıymış gibi ele alan bir yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz." dedi.

İsrail'in durdurulması, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Bülbül, şunları kaydetti:

"Filistin sadece bir coğrafi bölge ya da bir halkın mücadelesi değildir. Filistin, tüm insanlığın vicdan davasıdır. Filistin'in bağımsızlık mücadelesi, aynı zamanda evrensel insan hakları mücadelesidir. İsrail'in işgal politikalarına, Filistin halkına uyguladığı zulme ve insan hakları ihlallerine karşı mücadelemiz Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edecektir."

Konuşmanın ardından katılımcılar 2 gün açık kalacak fotoğraf sergisini gezdi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

Uluslararası İlişkiler İnsan Hakları Orta Doğu AK Parti İsrail samsun Güncel Gazze

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