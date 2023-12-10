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Samsun'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

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Samsun'da, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Samsun'da, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Samsun İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı koordinesinde Memur-Sen, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ve İlim Yayma Cemiyeti üyeleri ile vatandaşlar 23 Nisan Ortaokulu önünde toplandı.

Kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail aleyhine yazılı dövizlerle İstiklal, Lise ve Gazi caddelerini takip ederek Cumhuriyet Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü.

Yürüyüş sonunda selamlama konuşmasını yapan Samsun İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Mustafa Yeşil, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Basın açıklamasını okuyan Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız ise Gazze'de tam anlamıyla soykırımın gerçekleştirildiğini belirterek, "İsrail, 2 aylık süreç içinde 13 bine yakını kadın ve çocuk olmak üzere 17 binden fazla Filistinli kardeşimizi şehit etti. Hiçbir sınır gözetmeksizin yapılan İsrail saldırıları sebebiyle şu an Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Camiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim alanları Siyonistlerin hedefinde. İsrail askeri beyaz bayrak açan sivillerin dahi üzerine ateş açarak katlediyor." dedi.

İnsanlık tarihinde az rastlanacak bir zulmün Filistin'de İsrail askerleri tarafından dünyanın gözü önünde işlendiğini vurgulayan Yıldız, " Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm kararlara rağmen İsrail hukuk tanımıyor. Ne yazık ki dünyanın gözü önünde işlenen, yaşanan bu zulmü durduracak somut adımlar atılmıyor." ifadelerini kullandı.

Tarih boyunca hiçbir zalim devletin abat olmadığını belirten Yıldız, "Her zalim devlet er ya da geç işlediği zulümlerin bedelini çok ağır ödedi ve nesillerine zulümlerini utanç olarak bıraktı. İsrail de Allah'ın izniyle hedefine asla ulaşamayacaktır. Bizler Türkiye'nin sivil toplum kuruluşları olarak Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz." diye konuştu.

Açıklamanın ardından Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır, İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Kaynak: AA / Güncel

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