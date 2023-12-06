Samsun'da İş Yerleri Kurşunlandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 2 iş yeri 3 kişi tarafından kurşunlandı. Saldırılarda can kaybı ve yaralanma olmazken, kaçan şüpheliler aranıyor.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir iş yerine silahla ateş açıldı.
Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde A.G, Ö.Ç. ve Ö.F.Ç. ile Ö.E.E. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler Ö.E.E'nin çalışanlarını darp ettikten sonra Ö.E.E'ye ait iki iş yerine silahla ateş açtı.
Olayda yaralanan olmazken Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.