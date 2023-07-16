Samsun'da İş Yerinin Üstü Açık Deposunda Yangın Çıktı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bir iş yerinin üstü açık deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin,üstü açık deposunda kağıtlar ve plastikler alev aldı. Çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.