Üye Girişi
Haberler
Samsun'da iş yerinin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu

Samsun'da iş yerinin bacasında çıkan yangın hasara neden oldu

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinin bacasından çıkan yangında hasar oluştu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerinin bacasından çıkan yangında hasar oluştu.

Hacınabi Mahallesi Hacı Kabaş'ta A.B'ye ait iş yerinin bacasında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında bacada hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

İtfaiye Samsun Bafra Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title