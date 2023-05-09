Samsun'da iş yerindeki yangında 3 kişi dumandan etkilendi

Samsun'un Terme ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Terme ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Ünye Caddesi'nde dört katlı binanın giriş katında bulunan motosiklet tamircisinde yangın çıktı.

Terme Belediyesi itfaiyesi tarafından söndürülen yangın sırasında binada ikamet eden ve dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.