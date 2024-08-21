Samsun'da İş Yerinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde 5 katlı iş yerinin bodrum katında işçinin kaynak yaptığı demirden çıkan kıvılcımın akaryakıtla temas etmesi sonucu meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ferah sokak üzerindeki 5 katlı bir iş yerinin kullanılmayan bodrum katındaki hurdaları, hurdacıya satıldı. Hurdaları almak için kazan dairesine inen işçi, kaynak makinesiyle demirleri kestiği sırada kıvılcım, yanındaki akaryakıta sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören işçi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, patlama meydana gelmemesi için bodrumdaki sanayi tüplerini de dışarı çıkardı. Polis, çevredeki vatandaşları uzaklaştırıp, megafon ile uyarılarda bulundu. İtfaiye ekipleri, çıkan yangını büyümeden söndürdü. Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,