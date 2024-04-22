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Samsun'da iş yeri kundaklandı, 10 kişi gözaltına alındı

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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir iş yeri kundaklandı, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı. Alacak verecek meselesi yüzünden çıktığı belirtilen olayda, iki otomobil ateşe verildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir iş yeri kundaklandı, olayla ilgili 10 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Gazi Caddesi'nde alacak verecek meselesi yüzünden oto galeri olarak kullanılan iş yerinin camları sopalarla kırılıp, benzin dökülerek iki otomobil ateşe verildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı.

Olayla ilgili, K.Ş, C.Ş. ile azmettirici oldukları öne sürülen, O.Ş, Ş.Ş, U.Ş, S.E, Y.F.E, M.T, S.Ü. ve A.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Ş.Ş. ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 9 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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