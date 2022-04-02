Samsun'da iş yeri ile 5 evden hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

BAFRA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yeri ile 5 evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), Doğankaya Mahallesi'nde bir iş yerinden su borusu ve dinamo ile Şirinköy Mahallesi'nde sahiplerinin olmadığı sırada 5 evin camlarını kırarak içeri girip eşyaları ve motosiklet çalan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

JASAT, yaptığı detaylı araştırma ve bölgedeki kamera incelemeleri sonucunda bir otomobili tespit etti. Araçtan yola çıkarak şüphelileri belirleyen ekipler, D.G. (18), B.B. (25) ve E.S'yi (20) yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ele geçirilen malzemelerin bazıları sahiplerine teslim edildi.