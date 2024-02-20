Samsun'da iş makinesi özel halk otobüsüne çarptı, 1 kişi yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, özel halk otobüsüne arkadan çarpan bir iş makinesi sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı yolcu hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iş makinesinin özel halk otobüsüne çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa C. idaresindeki 55 RT 052 plakalı özel halk otobüsüne, Samsun-Ordu kara yolunda yolcu indirmek için sağ şeritte durduğu sırada Muzaffer U'nun kullandığı iş makinesi arkadan çarptı.
Kazada otobüste yolcu olarak bulunan Hamdi Ö. yaralandı. Yaralı yolcu, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.