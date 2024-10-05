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Samsun'da İş Makinesi Çarpması: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Samsun'da İş Makinesi Çarpması: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde geri manevra yapan SASKİ'ye ait iş makinesi, yolun karşısına geçmeye çalışan bir şahsa çarptı. Olayda ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde iş makinesinin çarptığı kişi, ağır yaralandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (SASKİ) ait, Z.K. (40) idaresindeki iş makinesi, Kızılırmak Mahallesi Mehmet Akif Sokak'ta çalışma sırasında geri manevra yaparken yolun karşısına geçmeye çalışan Ali Ö'ye (57) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aracın, kolunun üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralanan Ali Ö, sağlık ekibince kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Öte yandan sürücü hakkında, yetersiz ehliyetle iş makinesi kullandığı gerekçesiyle 6 bin 440 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

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