Samsun'da İş Kazası: Kule Vinç Devrildi, Operatör Yaralandı

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bir bakır işletmesinde oksijen deposunun taşınması sırasında kule vinç devrildi. Kaza sırasında yaralanan operatör Murat Suna (44) hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir bakır işletmesinde kule vinç tarafından oksijen deposunun taşınması sırasında iş kazası meydana geldi. Devrilen kule vinçin üzerine oksijen deposu düştü. Kaza sırasında vinç operatörü Murat Suna yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde ayaklarında kırık olduğu tespit edilen operatör suna, ilk müdahalenin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.