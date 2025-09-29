Haberler

Samsun'da İş Kazası: Bir Kişi Yaralandı

Samsun'da İş Kazası: Bir Kişi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iş kazası sonucu 53 yaşındaki İlhan Seçkin, yaklaşık 2-3 metre yükseklikten düşerek bacağını kırdı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iş kazasında bir kişi yaralandı.

İlhan Seçkin (53), çalıştığı sırada yaklaşık 2-3 metre yükseklikten düştü. Düşmenin etkisiyle bacağı kırılan Seçkin, olay yerine çağrılan ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
Trump - Netanyahu görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan açıklama: Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız

"Gazze ile ilgili anlaşmaya çok yakınız"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma

Erdoğan'ın ABD ziyareti CNN Türk'te kavga çıkardı: Şov yapma, bağırma
Alkollü şahıs, esnafın aracını taşla paramparça etti

Esnafın aracını taşla paramparça etti! Ne olduğu kısa sürede anlaşıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.