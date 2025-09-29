Samsun'da İş Kazası: Bir Kişi Yaralandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde iş kazası sonucu 53 yaşındaki İlhan Seçkin, yaklaşık 2-3 metre yükseklikten düşerek bacağını kırdı ve hastaneye kaldırıldı.
İlhan Seçkin (53), çalıştığı sırada yaklaşık 2-3 metre yükseklikten düştü. Düşmenin etkisiyle bacağı kırılan Seçkin, olay yerine çağrılan ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.
Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.
Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel