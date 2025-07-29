Samsun'da ırmağa düşen inek yapılan çalışmalarla kurtarıldı

Samsun'un Terme ilçesinde ırmağa düşen inek, itfaiye ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi Sivaslılar Sokak'ta ırmak kenarında otlayan inek suya düştü.

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Terme Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucunda inek sudan çıkarılarak sahibine teslim edildi.