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Samsun'da internetten bıçak satışı yapan şüpheliye operasyon

2 Aralık 2023 12:53 Son Güncelleme: 12:54 Abone Ol

Samsun'da internet üzerinden bıçak satışı yaptığı tespit edilen kişinin evinde yapılan aramada çok sayıda bıçak ve çeşitli boylarda 24 kılıç ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.