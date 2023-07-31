Samsun'da internet kafeden telefon çalan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir internet kafeden çalınan cep telefonunu sattığı iddia edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da internet kafeden telefon çaldığı iddia edilen bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, T.A., internet kafeden çaldığı cep telefonunu bir telefoncuya sattı. Şikayet üzerine Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan T.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN