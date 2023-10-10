Samsun'da İnternet Dolandırıcılığı Davasında Hapis Cezası

Samsun'da internette satışa sunulan bilgisayar ekran kartını satıp parasını almasına rağmen ürünü göndermeyen şahıs, yargılandığı mahkemece 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da ikamet eden Efe Y., internetteki sahibinden.com sitesinde bilgisayar ekran kartı sattığına dair ilan veren Ferhat B. ile telefonla irtibata geçip anlaşarak 2 bin 400 lira parayı satıcının hesabına gönderdi. Ferhat B. ekran kartını göndermeyince kendisini telefon ile arayan Efe Y., bir türlü Ferhat B.'ye ulaşamayınca dolandırıldığını anlayıp, şikayetçi oldu.

Ferhat B. hakkında 'dolandırıcılık' suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Ferhat B. mahkemece 3 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 4 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. - SAMSUN