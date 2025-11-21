Haberler

Samsun'da İnsan Ticareti ve Fuhuş Operasyonunda İki Şüpheli Tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda insan ticareti ve fuhuş suçlamalarıyla gözaltına alınan iki şüpheli, adli işlemlerin ardından tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen para ve araç, suç teşkil eden unsurlar arasında yer aldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen "insan ticareti ve fuhuş" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesince, "insan ticareti ile fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında yakalanan Y.Ö. (36) ile Özbekistan uyruklu Z.K'nin (26) işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekiplerince dün düzenlenen operasyonda iki şüpheli yakalanmış, 272 bin 830 lira, 1435 avro, 3001 dolar ile 3 ülkeye ait çeşitli paralar ve suçta kullanıldığı belirlenen araca el konulmuştu.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
