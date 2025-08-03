Samsun'da İnşaattan Hırsızlık Yapmaya Çalışan Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Samsun'da İnşaattan Hırsızlık Yapmaya Çalışan Şüpheli Suçüstü Yakalandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde inşaata hırsızlık amacıyla giren 40 yaşındaki şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Çalmak istediği malzemeler sahibine teslim edildi.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde sabah saatlerinde hırsızlık amacıyla girdiği inşaatta el feneriyle dolaşan şüpheli, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, saat 04.00 sıralarında Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Pamuklu Bulvarı'ndaki bir inşaatta meydana geldi. Sabah saatlerinde fener ile bir kişinin inşaatta dolaştığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İnşaata giden Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Nazif Ç.'yi (40) 11 parça bakır kablo, bir çift eldiven, 1 yan keski ve 1 kafa lambasını çalmaya çalıştığı sırada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Çalınmaya çalışılan inşaat malzemeleri ise sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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