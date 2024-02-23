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Samsun'da inşaattan hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

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Samsun'un Canik ilçesinde bulunan bir inşaattan çalınan teleskopik direklerin değeri 26 bin lira olarak belirlendi. Hırsızlık olayıyla ilgili olarak M.E. ve A.K. isimli şüpheliler ile çalınan malzemeleri satın alan N.T. gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Canik ilçesinde inşaattan hırsızlık yapılmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Soğuksu Mahallesi Gündüz Sokak'taki inşaattan yaklaşık 26 bin lira değerinde olan teleskopik direklerin (inşaat kalıp destek direği) çalınması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, hırsızlığı yapan M.E. ve A.K. ile çalınan malzemeleri satın alan N.T'yi gözaltına aldı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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