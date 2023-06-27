Samsun'da İnşaattan Düşen İşçi Hastaneye Kaldırıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, dengesini kaybederek ikinci kattan düştü. Yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde inşaattan düşen işçi, hastaneye kaldırıldı.
Mevlana Mahallesi Pınar Sokak'ta bulunan bir inşaatta çalışan Bilal Yüksel (49), dengesini kaybederek ikinci kattan düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Yüksel, ambulansla kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel