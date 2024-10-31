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Samsun'da İnşaattan Düşen İki İşçi Yaralandı

Samsun'da İnşaattan Düşen İki İşçi Yaralandı
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Samsun'un Atakum ilçesindeki villa inşaatında meydana gelen kazada, merdivenlerden dengesini kaybeden bir işçi, mesai arkadaşı üzerine düştü. İki işçi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde inşaattan düşen 2 işçi yaralandı.

Cami Mahallesi'nde villa inşaatının ikinci katında çalışan inşaat işçisi Servet A. (25), merdivenlerde dengesini kaybederek mesai arkadaşı Seyit K'nin (22) üzerine düştü.

Birlikte merdivenden düşen işçiler yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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