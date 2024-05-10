Samsun'da İnşaatta İşçi Düştü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan bir inşaatta çalışan işçi, dengesini kaybederek toprak zemine düştü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı işçi hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde çalıştığı inşaatta düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi 512. Sokak'ta bulunan bir inşaatta çalışan Hasan Y, dengesini kaybederek toprak zemine düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Hasan Y, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.