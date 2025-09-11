Samsun'da İnşaatta Hırsızlık: 6.500 Lira Çalındı

SAMSUN'un Canik ilçesindeki inşaatın soyunma odasından bir ustaya ait 6 bin 500 lira çalan M.Ş. (35), 2 saat sonra yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Canik ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan ustalardan biri soyunma odasına gittiğinde cebindeki 6 bin 500 liranın çalındığını fark dip, durumu polise bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarından yola çıkarak, şüphelinin M.Ş. olduğunu tespit etti. Ekipler, M.Ş.'nin dışardan gizlice içeri girdiğini, parayı çalıp, kaçtığını belirledi. Soruşturma devamında ekipler, şüpheliyi 2 saat sonra yakalayıp, gözaltına aldı. 23 suç kaydı bulunan şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.