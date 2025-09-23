Haberler

Samsun'da İnşaatta Feci Kaza: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

SAMSUN'un İlkadım ilçesindeki bir inşaatta sıva yaptığı sırada altındaki kalasın kırılması sonucu asansör boşluğuna düşen Muhammet Yavuz (38), hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı'ndaki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın 5'inci katında sıva yapan Muhammet Yavuz, iddiaya göre, altındaki kalasın kırılması sonucu asansör boşluğuna düştü. Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yavuz'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Muhammet Yavuz'un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
