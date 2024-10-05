Samsun'da İnşaatta Düşen İşçi Yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir inşaat iskelesinden düşen işçi, hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan işçinin durumu hakkında bilgi verildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Adapark mevkisinde Hükümet Konağı inşaatında çalışan Mehmet Ali S, dengesini kaybederek inşaat iskelesinden düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan işçi, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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